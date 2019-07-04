Venedikli ressam Gentile Bellini’nin yaptığı Fatih Sultan Mehmet’in ünlü resminden sonra ortaya çıkan ve oğlu Cem Sultan ile birlikte olduğu düşünülen eseri perşembe günü Londra’da yeniden müzayedeye çıkarılıyor.
Fatih Sultan Mehmet’in ünlü resmi, Londra’da Victoria and Albert Müzesi’nde sergileniyor.
Fatih'in döneminin ünlü ressamı Bellini’yi “portresini” yapmak üzere İstanbul’a “Venedik Kültür Elçisi” olarak 1479’da davet etmişti.
Bellini’nin (1429-1507), cam üzerine, yağlı boyayla yaptığı (33x45cm) boyutundaki, ikili portre ise 200 yıldır aynı ailece korunuyordu.
Fatih Sultan Mehmet portresi satışa çıkıyor
Sanat
Fatih Sultan Mehmet’in portresi Londra’da yeniden satışa sunulacak.
Venedikli ressam Gentile Bellini’nin yaptığı Fatih Sultan Mehmet’in ünlü resminden sonra ortaya çıkan ve oğlu Cem Sultan ile birlikte olduğu düşünülen eseri perşembe günü Londra’da yeniden müzayedeye çıkarılıyor.