Fatih Sultan Mehmet'in portresi İstanbul'a getiriliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) National Gallery'nin Daimi sergilenen sanat eserleri arasındandan 770 bin sterline satın aldığı Fatih Sultan Mehmet'in orijinal portresinin, İstanbul'da sergilenmek üzere yola çıktığı duyuruldu.



“Eve dönüş hikayesi başlasın” diyerek bir paylaşımda bulunan İstanbul Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat; “540 yaşında bir rönesans hakikati başladığı yere, yuvasına dönüyor. Fatih Sultan Mehmet portresini yüzyıllar süren gizem dolu yolculuğu sonrasında evine, İstanbul'a getirmek için birazdan İBB'yi temsilen Londra'ya uçuyoruz” mesajına yer verdi. Polat'ın paylaşımında ‘İstanbul Rönesansı’ etiketi kullanması dikkat çekti.