Fatma Girik: Bu süreci de birlikte atlatacağız

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ünlü oyuncu Fatma Girik, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmadığını söyledi.

Anadolu Ajansı 05.06.2020 - 08:12

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Torba Mahallesi Muhtarı Suat Kaya ve beraberindekiler, Torba Mahallesi'nde annesiyle yaşadığı evinde dinlenen Fatma Girik'i ziyaret etti. Fatma Girik, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun zaman sonra ziyaretçi kabul ettiği söyledi.

"İZİN KAĞIDI İSTEMEDİM"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Girik, "Salgın dolayısıyla hep evde kanepede oturdum. Kimse dışarıya çıkmazken benim çıkmam olmazdı. Herkes gibi kurallara uydum. Dışarıya çıkmam için izin kağıdı vereceklerdi ancak istemedim. Bu süreci de birlikte atlatacağız" diye konuştu. Başkan Gürün de Girik'in sağlık durumunu iyi bulduğunu ifade etti.

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