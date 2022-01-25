Fatma Girik'in cenaze töreni ertelendi

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Fatma Girik'in bugün yapılacak olan anma töreninin olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Muammer Keskin, sosyal medya hesabından bugün Şişli Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik’i Anma Töreni’nin ertelendiğini şu sözlerle duyurdu:

“Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak Fatma Girik Anma Törenimiz maalesef ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kıymetli Başkanım, yoldaşım Fatma Girik’in cenaze töreniyle ilgili bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde sosyal medya hesaplarımdan sizlerle paylaşacağım.”

Dün sabah hayatını kaybeden Fatma Girik, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Bodrum'da yaşayan ve tedavi amacıyla İstanbul'a gelen sanatçının Covid'e bağlı zatürre teşhisiyle tedabi görürken çoklu organ yetmezliğinden hayata veda ettiği açıklandı.

79 yaşındaki usta oyuncunun ölüm haberini de dün ilk olarak Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin verdi.

Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. pic.twitter.com/aIEwj9DlA0 — Muammer Keskin (@muammerkeskin75) January 24, 2022

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