Tedavi gördüğü özel hastanede pazartesi günü Covid-19'a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu.

Aile yakını Ahmet Hamdi Gürbüz, Fatma Girik için yapılacak cenaze töreni ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Yarın saat 10.00'da Şişli Belediyesi'nde yapılan vedalaşmanın ardından 11.00'da Cemal Reşit Rey Salonu'nda anma töreni yapılacak. Öğle namazının ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze törene düzenlenecek. Girik'in cenazesi Bodrum'da hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.

HÜLYA KOÇYİĞİT, FATMA GİRİK'İ ANLATTI