Fatma Turgut telefonuyla kendi klibini kendi çekti

Türk rock müziğin güçlü kadın vokallerinden Fatma Turgut, Cumhuriyet tarihinin ilk kadın söz yazarı ve Türk pop müziğinin yapı taşlarından Fikret Şeneş’e saygı albümü kapsamında Fikret Şeneş Şarkıları Kimler Geldi Kimler Geçti Vol. 1 albümünde seslendirdiği Palavra şarkısını kliplendirdi.



Fatma Turgut’un vokali ve Ozan Yılmaz’ın düzenlemesiyle orijinalinden çok daha farklı bir formda yeniden hayat bulan Palavra şarkısının klibini Fatma Turgut kendi telefonu ile bir kısmını Urla’da bir kısmını ise Bodrum Turgutreis’te çekti. Görüntülerin düzenlemesini ise yönetmen Ecem Gündoğdu üstlendi.



Orijinal versiyonu Parole Parole ismiyle İtalyanca olan, söz ve bestesi Matteo Chiosso, Giancarlo Del Re, Gianni Ferrio’ya ait olan ve Fikret Şeneş’in Türkçe söz yazarak müziğimize kazandırdığı Palavra şarkısını yeniden yorumlayan Fatma Turgut, proje ile ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Bu projede yer almak çok değerliydi benim için. Şarkıyı çok seviyordum. Bir de Ozan Yılmaz’ın eşsiz düzenlemesiyle şarkı beni daha da heyecanlandırdı. Herkese keyifli dinlemeler.”