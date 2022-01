Fazıl Say: Türk bestecileri serisini biraz da boynumun borcu olarak gördüm

Fazıl Say Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Bestecileri Serisi'ni anlattı. Say "Ocak... Havanın karanlığı bana hep bir şeyi hatırlatacak ömrüm boyunca. Geçen yıl bugün başladığım projemdi. Türk Bestecileri Serisi. 6 albüm yaptım. 106 eser kaydettim. Eserleri tüm dijital mecralarda sunduk. Bugün görüyoruz ki, dinlenme rakamları milyonları bulmuş, dünyada da hayli yankı uyandırmış. Ayrıca her eserin videosunu da en iyi şekilde çektik, 6 kamera ile, bunları da hem sosyal medyada hem Tv’lerde, hem de Youtube’da yayınladık. Kalıcı bir çalışma olsun, geniş bir katalog, güvenilir bir başvuru kaynağı olsun istedik. Her eseri tanıtan makaleler de kaleme aldım. 3 aylık bir çalışmada, hayatım boyunca çalmış olduğum 60 eseri yeniden tazeledim ve bu kayıtlar için yeni öğrendiğim 46 eseri çalıştım. Büyük bir sevgi ve adanmışlık ile" dedi.

Say, seriye ilişkin olarak "Pandemi günlerinde 12 saate varan uzun çalışmalardı. Kayıtlar toplam 16 gün sürdü. Arter’in stüdyosunu açtığı ve İKSV’nin piyanosunu kayıt için getirdiği bu kayıtlarda, maddi manevi her şeyi kendimiz üstlendik, çünkü bu büyük kataloğu, ülkeme karşı ve müziğimizin daha iyi bilinmesi açısından biraz da boynumun borcu olarak gördüm, elimden gelenin en iyisi için uğraştım" dedi.

"HAVA KARANLIKKEN BAŞLIYORDUK"



53 yaşındaki sanatçı "Sabah çok erken bir saatte, daha hava karanlıkken başlıyorduk eserleri kaydetmeye. Akşam 19.00’da ise mesai bitiyordu, herkes evine dönüyordu çünkü kapanma dönemiydi pandemide. 21.00’de sokağa çıkma yasağı başlıyordu. 20. yüzyıl Türk bestecilerinin eserlerini her birini bir albümde topladım. Birbirinden çok farklı müzikler, teknikler anlayışlar, bu sanatçıların her birinin kendi dünyası var; İlhan Usmanbaş, Muammer Sun, Ahmed Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, İlhan Baran, Turgay Erdener Albümlerde sadece solo piyano eserleri istemedim, bunun yanı sıra, bestecilerin bir kaç vokal eserini (şarkılarını) da her albüme koyduk" açıklaması yaptı.

Fazıl Say "Şairleri bestelemişler , yer vermek lazım diye düşündüm. Mezzosoprano Senem Demircioğlu ve bariton Atilla Gündoğdu bunları benimle kaydetti. Videolarımızda bazılarında Dans klipleri yaptık. Balerin İlke Kodal, bu çağdaş eserler eşliğinde koreografili ve doğaçlamalı danslar ile müziğe katkı sağladı. Zaten küçücük olan ve neredeyse herkesin herkes ile kavgalı olduğu “Türkiyedeki batı müziği camiasında bu proje ile ilgili fazla bir şey görmediniz. Onlar bu tür emeklerin değerini bilemeyebilir" dedi.

