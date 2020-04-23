Fazıl Say'dan 23 Nisan'ın 100. yılı için Şükran Türküsü

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla yaptığı yeni besteyi sosyal medya hesaplarında paylaştı Say, Şükran Türküsü adını verdiği bestesini "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" notuyla paylaştı.