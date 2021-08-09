Fazıl Say'dan 49. İstanbul Müzik Festivali'nde 'Doğanın Sesi' konseri

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenecek 49. İstanbul Müzik Festivali, 18 Ağustos’tan itibaren, İstanbul’un en keyifli açık hava mekanlarının yanı sıra vapur ve parklarda düzenlenecek konserlerle, festival coşkusunu tüm şehre yaymaya hazırlanıyor.

Müzikseverlerin uzun bir aranın ardından özlem gidereceği 49. İstanbul Müzik Festivali ikinci gününde, Mercedes-Benz’in desteğiyle çok özel bir konsere ev sahipliği yapacak. Konserde günümüzün en başarılı sanatçılarından, dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, doğaya ve yaşama adadığı yepyeni bir programla izleyici karşısına çıkacak.



19 Ağustos Perşembe akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek konserde Say’a, bu yıl Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri’ne (ICMA) de aday gösterilen, Say’ın tüm keman eserlerini kapsayan albümünde birlikte çalıştığı keman sanatçısı Friedemann Eichhorn ile üç ECHO Klassik ile Diapason d’Or gibi ödüllerin sahibi casalQuartett eşlik edecek.



casalQuartett, Doğanın Sesi konserinde Fazıl Say ile sahne alacak.

HEM TÜRKİYE HEM DÜNYA PRÖMİYERİ YAPILACAK

Saat 20.00’de başlayacak “Doğanın Sesi” başlıklı konser, programıyla festivalin Başka Bir Dünya Mümkün başlıklı temasına en çarpıcı yanıtlardan birini verecek. Piyano, keman, viyola ve viyolonsellerin doğaya ve yaşama ses vereceği gecede, bir Türkiye bir de dünya prömiyeri izleyicilerle buluşacak.



Fazıl Say’ın Kaz Dağları isimli keman ve piyano sonatının Türkiye prömiyeri; pandemi döneminde bestelediği ve “en iyi eserim” diye nitelendirdiği yeni piyano sonatı Yeni Hayat’ın ise dünya prömiyeri festivalde gerçekleştirilecek.



Konserde ayrıca Say’ın, Atatürk’ün Yalova’da bulunan Millet Çiftliği’ndeki çınar ağacı ve köşkünün hikayesini konu alan Yürüyen Köşk isimli eserinin yanı sıra Brahms ve Barber’dan eserler de seslendirilecek.



FAZIL SAY'IN 8 YAŞINDAKİ KONSERİ