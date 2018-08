Piyanist Fazıl Say'ın annesi Ayşe Gürgün Say'ın cenazesi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi.



Yaşamını sürdürdüğü Bitez Mahallesi'nde, dün, 81 yaşında vefat eden Ayşe Gürgün Say için Bitez Köyiçi Camisi'nde tören düzenlendi.



Törene, Ayşe Gürgün Say'ın oğlu piyanist Fazıl Say ve yakınları ile sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi ve vatandaşlar katıldı.

Törene katılan oyuncu Selçuk Yöntem, vedaların çok hüzünlü ve zor olduğunu belirterek, "Çok zor günler geçirdiği için huzura kavuştuğunu düşünüyorum. Allah rahmet eylesin. Fazıl Say'ın başı sağ olsun" dedi.



Eski CHP MYK üyelerinden Umut Oran da çok üzüntülü olduklarını, Ayşe Gürgün Say'ın önemli bir aydın olduğunu söyledi.



Say'ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.