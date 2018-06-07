Piyano denildiğinde akla gelen ilk eserlerden olan ve "gece müziği" anlamına gelen noktürnlerden oluşan albüm, hislendiren, sakinleştiren, duygulandıran ve melodik yapısıyla yaz gecelerine dinginlik getirecek bir albüm olma özelliği taşıyor.



Fazıl Say'ın, dünyada ilk kez 2017 yılında Warner Müzik tarafından yayınlanan "Chopin Noktürnler" albümü, Türkiye'de ilk kez Ada Müzik etiketiyle müzikseverlere ulaşıyor.



Chopin Noktürnleri'ni "güzel yaz gecelerinin sakin müziği" olarak tanımlayan Say, albümle ilgili olarak "Stresli ve zor hayatlarımızda bu parçaların, bu yaz bizi bir suyun sakinliğine ve bir rüzgârın naif esintisine doğru çekip, ruhlarımızı dinginleştireceğine inanıyorum" yorumuna bulunuyor.

FAZIL SAY DARÜŞŞAFAKA İÇİN ÇALDI - İZLE