Felsefe Taşı’nın ilk basımı 118 bin sterlin'e satıldı

Harry Potter’ın ilk kitabı Felsefe Taşı’nın ilk 500 basımından biri 118 bin sterline alıcı buldu. Bu kitapta yazar J. K. Rowling’in Harry Potter’ın değerini gören ilk kişiye...” hitabı yer alıyor

13.03.2020 - 11:44

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İngiliz yazar J. K. Rowling’in yazdığı dünyadaki en çok satan serilerden olan Harry Potter’ın ilk kitabı Felsefe Taşı’nın ilk 500 basımından biri, önceki gün İngiltere’nin başkenti Londra’da 118 bin sterline (934 bin TL) satıldı.

Bunun, Felsefe Taşı’nın satılan en pahalı 2. kitabı olduğu belirtildi. J. K. Rowling’in, Harry Potter serüveninin başlamasını sağlayan yayınevi çalışanı Bryony Evens için imzaladığı kitabın ilk sayfasında, yazarın el yazısıyla “Harry Potter’daki değeri gören ilk kişi olan Bryony’e teşekkürlerimle” ifadesi yer alıyor.

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