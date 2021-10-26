Female Gaze (Kadın Bakışı) Müze Gazhane’de

212 Photography Istanbul’un 2021 programına ek olarak hazırlanan Female Gaze (Kadın Bakışı) projesi, dünyada ve Türkiye’de medya dünyasında kadın fotoğrafçıların ve foto muhabirlerinin sayıca az olması verisinden hareketle fotoğrafın değişen rolüne ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği çerçevesinde ortaya çıkan tartışmalara odaklanan bir takım etkinliklerle hayata geçiyor.



Proje kapsamında, fotoğraf alanında dikkat çeken ve imza bakışıyla tanınan Amerikalı fotoğrafçı ve belgesel yapımcısı Ami Vitale’nin yanı sıra, Rena Effendi ve Özge Sebzeci’nin çarpıcı karelerinden oluşan karma sergi 19 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında Müze Gazhane’de yer alıyor.