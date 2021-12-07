Ferhan Şensoy'un yazdığı Aşkımızın Son Durağı Frankfurt'ta sahnelenecek

Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu; Frankfurt Gallustheater’da 10 Aralık'ta tiyatroseverlerle buluşacak Aşkımızın Son Durağı hakkında konuştu. Kellecioğlu "Türk tiyatrosunun önemli yazarlarından Ferhan Şensoy’u Frankfurt’ta yaşatmak istediklerini söyledi.

Kamil Kellecioğlu "Pandemi süresince oyunun provalarını ben ve ekibim, her hafta online ya da koşullar elverdiğince yüz yüze olarak, aksatmadan yaptık ve sonunda izleyiciyle buluşmaya hazırız. Ekip olarak çok heyecanlıyız, çok emek verdik. Çünkü biliyoruz ki sanata ve mizaha toplum olarak çok ihtiyacımız var" dedi.

"PROVALARDA ÇOK EĞLENDİK"



Kellecioğlu "Frankfurt’ta Türkçe tiyatronun en güzel kalemlerinden birini bizim yorumumuzla izlemek isteyen herkesi bekliyoruz. Biz provalar süresince çok eğlendik, izleyenleri de eğlendireceğimizin garantisini veriyoruz" diye konuştu.

"SANAT AKADEMİSİNİN ÖYKÜSÜNÜ ANLATIYOR"



Emekli tiyatrocu bir karı kocanın, İstanbul’un bir banliyö semtindeki evlerinin garajında oluşturdukları sanat akademisinin öyküsünün anlatıldığı oyun, 11-12 Aralık'ta bir kez daha sahnelenecek.

Avrupa ve Türkiye’de de sahnelenmesi planlanan oyunda, Kellecioğlu'nun yanı sıra Çiğdem Spickermann, Haydar Akarsu, Umut Kuzu, Hande Uluöz Saraçoğlu, Handan Tıraş ve Aytaç Saraç rol alıyor. Ferhan Şensoy mizahının inceliklerini taşıyan iki perdelik eser, Venüs Bekar’ın çevirisiyle Almanca üst yazı ile gösterilecek.

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