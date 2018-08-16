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Ferhat Göçer, İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi.



Konsere Torna Surriento, Gidemem, Caruso ve Dön Diyemedim şarkılarıyla başlayan Göçer, "Albümlü sanatçı olmamın hikayesinin başladığı noktadır Dön Diyemedim, söz müziği bana ait bir şarkı" diye konuştu.

"KEŞKE BEN SÖYLEMİŞ OLSAYDIM"



"Keşke ben söylemiş olsaydım" dediği şarkılardan biri olarak nitelendirdiği Sessiz Gemi eseriyle devam eden şarkıcı, Takvim, Gül ki Sevgilim, Aldırma Gönül, Git. Her Mevsim İçimden ve Leylim Ley'in de arasında bulunduğu 30'a yakın şarkı seslendirdi.



Konsere ilgi gösteren Ferhat Göçer hayranları, farklı albümlerinden seçilen şarkılara alkışlarla eşlik etti. Konseri Ediz Hun, Aydan Şener, Demir Karahan, Ömür Gedik ve Hıncal Uluç da dinledi.

SESSİZ GEMİ



Sessiz Gemi şarkısının sözleri Yahya Kemal Bayatlı, müziği İtalyan Patricia Carli’ye aittir.

Artık demir almak günü gelmişse zamandan

Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol

Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol



Kaynak : xsarkisozleri.comBir çok giden memnun ki yerinden

Çok seneler geçti, çok seneler geçti

Dönen yok seferinden



Bir çare gönüller ne giden son gemidir bu

Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu

Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler

Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler

