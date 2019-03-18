Son albümünün ardından dört yıl bekleyen Feridun Düzağaç, yeni bir albümle dönüyor.



Yakın takipçilerinin ve dinleyicilerinin çok kolay anlayabildiği sebeplerle yaşadığı küskünlüğü ve kimseyle paylaşmadığı bırakmışlık duygusunu, müzisyen dostlarının telkinleri ve armağanlarıyla aştığını belirten Feridun Düzağaç, bu albümde sanatçı dostlarının şarkılarına da yer verdi. Dostlarından gelen güzel şarkılar sonrasında, dört yıl boyunca biriken kendi bestelerinden sadece üç tanesine 10’a Özel'de yer verebildi.



Albümde, müziklerine duruşlarına ve kaygısızlıklarına hayran olduğu Peyk grubundan bir ‘cover’ yapabilmiş olmak ve yaptıkları her şeyi çok beğendiği Pinhani grubundan yeni bir şarkı söylemiş olması dışında, şarkı yazarlığı konusunda çok güvendiği ve uzun yıllar konserlerinde kendisine eşlik etmiş olan Ata Akdağ’ın, biri kendi grubu Yaya ile olmak üzere üç önemli bestesi bulunuyor. Yanı sıra Cihan Güçlü’nün eseri Kurtar Beni de 10’a Özel'de yerini alıyor. Elektronik sound’un önde gelen iki güçlü ismi Bedük ve Sertaç Özgümüş’ün birer aranjesi de albümde.



ÇIKIŞ ŞARKISI SANATORYUM

Albümün çıkış parçası olarak Sanatoryum seçildi. Sanatoryum şiirini, dostu Mehmet Esen'den alan Düzağaç, “Borçlu hissettim o an’a ve o şiire. Hrant’ı anmış olmayı da çok istedik. Ve albümün en az benim kadar sahibi olan grup arkadaşlarım Can, Arıkan, Volkan ve Uğur hepimiz bu şarkıyla yeniden merhaba demek istedik" dedi.



Mart, nisan ve mayıs aylarında albüm hatırına mümkün olduğunca çok şehirde dinleyicilerle buluşmaya hazırlanan Düzağaç, dijital yada CD fark etmeden albümüne sahip çıkıp edinen dinleyicilerine ‘pozitif ayrımcılık’ yapacağı turne tarihlerini paylaşmaya hazırlanıyor.

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