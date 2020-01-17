Fery'den rap dünyasına yeni şarkı: Karanlık Yıldızlar

Spotify'da geçtiğimiz yıl 1.3 milyon dinlenmeye ulaşan Fery, yeni çalışması Karanlık Yıldızlar ile sevenlerinin karşısına çıktı.



Şarkıda hayattan kesitler sunan müzisyene eski dostu Cantekin eşlik ederken, 'Ne olursa olsun umudunu kaybetme' mottosuyla tekrar kulaklarımıza misafir oluyor.



Sözü de Fery ve Cantekin ortaklığında olan şarkının mix–mastering işlemleri ise Oğuz Kalfa tarafından yapıldı. Karanlık Yıldızlar tüm dijital müzik platformlarında da yerini aldı.



FERY KİMDİR?



Yeni nesil müziğin bilinen yükselen isimlerinden Fery, 1990 yılında Sinop'ta doğdu.



Çalışmalarına İstanbul'da devam eden sanatçı bir çok sanatçının albümünde konuk olarak dikkat çekti.



Geçtiğimiz yıllarda "V" ve "Kaos Notları" adında 2 underground albüm yayınladı. "Bu Kaçıncı Sigara?", "Tek İçen Tek Ölür" isimli teklilerini yayınlayan Fery, 2020 yılında çıkaracağı albümü için çalışmalarına devam ediyor.

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