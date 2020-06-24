Ferzan Özpetek: Başarının formülü duygu

Ferzan Özpetek, Cineuropa’ya verdiği röportajda geçtiğimiz yıl vizyona giren ve İtalya’da önemli başarılar elde eden son filmi La dea fortuna hakkında konuştu.



"Warner’a ilk gösterimi yapıldıktan sonra bu filmle ilgili özel bir şeyler olduğunu fark etmeye başladım" diyen Ferzan Özpetek, "Vizyon tarihi kasım başları olarak planlanmıştı ancak sonradan dağıtımcı Noel’i önerdi. İki çocuklu iki adamın hikâyesinin Noel için pek uygun olmadığını düşünüyordum ancak sonra filmin büyük bir etki yarattığı ve kulaktan kulağa yayıldığı ortaya çıktı. Filmi izleyen herkes filmin insanı duygulandırdığını ve dokunaklı bulduğunu söyledi. Eşcinsel izleyicilerde ve ailelerde büyük etki uyandırdı. Birçoğu nasıl bir dünyada yaşadığımızı, bazı şeylerin nasıl değiştiğini ve ne kadar önemli duygular olduğunu anlamak için filmi çocukları ile beraber izlediğini söyledi. Filmin (kasıtsız olarak ortaya çıkan) mesajı, söz konusu ebeveynler olduğunda önemli olan belden aşağısında değil, kalplerimizin ve akıllarımızın olduğu yerde ne bulduğunuz" ifadelerini kullandı.



Özpetek sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye’den bir şirket filmi satın almak istedi. Patronu çok maço bir adamdı. Eşcinsellik teması başa çıkması onun için zor bir konuydu. Ama filmi izledikten sonra beni aradı ve on dakika izledikten sonra iki erkek olduğuna odaklanmadığını söyledi. Bence formülü bu: Duygu."