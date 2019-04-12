Napoli'nin ünlü San Carlo Tiyatrosu'nda 16-20 Nisan'da sergilenecek Madama Butterfly operasının yönetmenliğini yapan Ferzan Özpetek, "Benim Butterfly'ım 50'li yıllarda Amerikan stilinde bir kadın. Butterfly'ın büyük doğu imparatorluklarının geleneklerindeki gibi kırmızı bir gelinliği olacak" dedi.



İtalyan basınına demeç veren Özpetek, Hong Kong'a yaptığı bir ziyarette gördüklerinden esinlenerek, üç perdelik Madama Butterfly operası için 1950'li yılların başında Japonya'daki bir balıkçı köyü sahnesi oluşturduğunu anlattı.



İkinci ve üçüncü perdede atmosferi tamamen değişecek sahnenin "daha karanlık ve klostrofobik" olacağını ifade eden Özpetek, operanın baş karakterleri, genç bir geyşa olan Cio-Cio-San (Madama Butterfly) ve Pinterkon'un (Amerikan subayı) düğün gecesi yaşadıkları aşkı da "tutkulu ve gerçekçi şekilde" sahnede göstereceğini kaydetti.



Kariyerinde Aida ve La Traviata'dan sonra Madama Butterfly ile operadaki üçüncü yönetmenliğini yapan Özpetek, yoğun çalışma programının arasına bir de Venedik Bienali için kısa film ekledi.



Yeni filmi Şans Tanrıçası'nın hazırlıklarına da devam eden Özpetek, çekimlerine 13 Mayıs'ta başlanması öngörülen filminin kadrosuna Stefano Accorsi, Jasmine Trinca, Edoardo Leo ve Serra Yılmaz gibi isimleri aldı.

FERZAN ÖZPETEK DIŞARIDAN TÜRKİYE'NİN NASIL GÖRÜNDÜĞÜNÜ ANLATTI