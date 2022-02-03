Festivallere hazırlanan 'Eflatun' görücüye çıktı: İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bursin başrolde

Salgın öncesi çekimleri tamamlanan Eflatun filminin tanıtımı yayınlandı. Film birçok festivalde seyirci karşısına çıkacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.02.2022 - 11:51

Festivallere hazırlanan 'Eflatun' görücüye çıktı: İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bursin başrolde

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Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bursin'in yer aldığı Eflatun filminin, ulusal ve uluslararası festivallere katılması planlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Müdürlüğünden yapım desteği alan filmde, VFX, 2D, 3D, özel ses efektleri, reel görüntüler ve animasyonları bir arada kullanılarak görme engelli bireylerin dünyayı algılayış biçiminin somutlaştırması amaçlandı.

Kerem Bursin'in "Oflaz", İrem Helvacıoğlu'nun da "Eflatun" karakterini canlandırdığı filmde ayrıca Nazan Diper, Erman Okay, Yıldız Kültür, Melisa Akman, Semiha Bezek, Haydar Köyel, Nagihan Gürkan ve Roza Çelik rol aldı.

EFLATUN FİLMİNDEN İLK TANITIM

KONUSU

"Eflatun, beş yaşındayken görme yetisini kaybeder. Bu süreçte babasının öğrettiği ses ve gölge oyunları ile ekolokasyon yöntemini kullanarak hayata tutunur. Gerçek ile hayalin birleştiği noktada bir yaşam kuran Eflatun, babasından kalma saat tamircisinde çalışır. Yağmurlu bir günde kendisine bir şemsiye emanet edip giden bir adamın sesine aşık olur. Bir gün bir adamın sesini duymasıyla zaman, onun için durur."

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