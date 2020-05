Festtogether Evde sanatçıları bir araya getirdi

Sosyal medya platformundan yayınlanan Festtogether Evde sanatçıları müzikseverlerle buluştu.



Sosyal fayda odağıyla hayata geçirilen sürdürülebilir müzik festivali Festtogether Evde gün boyunca devam etti.



Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında YouTube üzerinden canlı yayınlanan festivale Fazıl Say ve Kerem Görsev'in aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı ve müzisyen katıldı.



Festivale Bodrum'dan katılan caz piyanisti Kerem Görsev, "Evdeyiz ve bugün küçük bir dinletim var. Kendi müziklerimden biraz çalmaya çalışacağım" dedi.



Duvar piyanosunun başına geçen müzisyen, A.G. Blues, Abacco ve 2015 yılında Prag Flarmoni Orkestrası'yla kayıtlarını yaptıkları albümden Baroness adlı eserleri çaldı.



FAZIL SAY URLA'DAKİ EVİNDEN BAĞLANDI

Piyanist ve besteci Fazıl Say da Urla'daki evinden bağlandığı canlı yayında Yekta Kopan'ın sorularını yanıtladı.



Yaklaşık 60 gündür Urla'da olduklarını anlatan Say, bütün dünyada sadece sanatta değil spor, kültür ve iş dünyasında da toplantıların ve etkinliklerin ertelendiğini veya iptal edildiğini söyledi.



Türkiye'deki müzisyenlerin konserlerinin de dünyadaki örnekleri gibi ertelendiğini anlatan Say, dünyadaki bütün müzisyenlerin 2020 yılında vereceği konserlerinin organizatörün takvimine göre 2021 veya 2022 yılına ertelendiği bilgisini paylaştı.



Say, hayatında 30 yıldır ilk defa böyle bir dönem açıldığını ifade ederek, "Bu 2-3 aylık süreç uzayacak, eylül-ekim'e kadar bizim konserlerimizin başlayacağı düşünülmüyor. Böyle tam bir çalışma yılı, dinleme yılı oldu. Ben bu açıdan bakıyorum ve bunun faydasını sağlamaya çalışıyorum" değerlendirmesini yaptı.



Say, çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi. Konuşmaların ardından Fazıl Say'ın piyano performanslarından Memleketim ve Aşil adlı eserlerin kayıtları gösterildi.