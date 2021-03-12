Fikret Kuşkan: Atatürk rolü büyük bir sınav

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklâl Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan Akif filminde Atatürk'ü canlandıran Fikret Kuşkan, film hakkında konuştu.



Filmin yapım sürecinde korku ve kaygıları da olduğunu söyleyen Kuşkan, "Atatürk'ü oynamak yükümü fazlasıyla artırdı. Zaman zaman altında ezildiğimi düşündüğüm bu sorumluluk, benim için aynı zamanda çok büyük bir sınav oldu" dedi.



Kuşkan, "Mustafa Kemal Atatürk rolü çalışmama 'Bugüne kadar yapılmış olanın daha iyisi, en iyisi ne olabilir?' diyerek başladım, öyle de tamamlandı bu yolculuğum. İşimi şansa ve olasılıklara bırakmam. Umarım başarılı olabilmişimdir, umarım aynaya baktığımda utanmam. Çünkü aksi halde sıkı bir dayak yerim kendimde" ifadelerini kullandı.



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