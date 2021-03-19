Film endüstrisinden Altın Küre’ye boykot

Altın Küre (Golden Globe) ödüllerini düzenleyen Hollywood Yabancı Basın Derneği (HFPA) temsiliyet kriziyle karşı karşıya. Halkla ilişkiler firmaları birleşerek, çözülemeyen probleme tepki olarak ünlü müşterilerini etkinliklerden çektiklerini açıkladılar.

19.03.2021 - 09:40

Film endüstrisinden Altın Küre’ye boykot

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28 Şubat’ta sahiplerini bulan 78. Altın Küre ödülleri artık geride kalmış olsa da, tören öncesinde gündeme taşınan tartışmaların yankıları sürüyor. 100’den fazla halkla ilişkiler firması Altın Küre ödüllerini düzenleyen Hollywood Yabancı Basın Derneği’ne (HFPA) mektup yazarak, tüm ünlü müşterilerini HFPA ile olan etkinliklerinden çektiğini bildirdi.

"DESTEKLEYEMEYİZ"

The Guardian’da yer alan habere göre aralarında DDA, 42West gibi şirketlerin de olduğu yüksek profilli PR kurumları tarafından imzalanan mektup, krizden etkilenen organizasyona yönelik eleştirilerin ardından dün HFPA’ya teslim edildi. Mektupta, “Değişim için açık planlarınızı ve zaman çizelgenizi beklediğimizden müşterilerimizin HFPA etkinliklerine ve röportajlarına katılmalarını destekleyemeyiz” cümleleri yer aldı.

KRİZİN PERDE ARKASI

Sektör bileşenlerinin ve hem eski hem mevcut bazı HFPA üyelerinin yaptığı açıklamalar, birliğe üye kabulü konusunda belirlenen standartların bir temsiliyet sorunu ortaya çıkardığını, üstelik bu standartlara uyan bazı kişilerin de birliğe alınmadığını gösterdi. Bunun başlıca sebebinin ise HFPA içinde kökleşmiş yapının korunması olduğu iddia edildi. Çünkü iddialara göre bu kökleşmiş yapı, görünürde kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan HFPA’yi kişisel çıkarları için kullanıyor, buradan ayrılan ödeneklerle düzenli bir gelir elde ediyordu.

YETERSİZ GÖRÜLDÜ

HFPA, son Altın Küre Ödülleri’nden kısa bir süre önce HFPA’nın üyelerinde temsiliyetlerin artacağını belirtmiş ancak bu film endüstrisi tarafından yeteriz görülmüştü.

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