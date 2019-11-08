Film Festivalleri Değerlendirme Kurulu'ndan Altın Portakal açıklaması

Film Festivalleri Değerlendirme Kurulu, bu yıl 56'ncısı gerçekleştirilen Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne dair kamuoyu duyurusu yaptı. Oyuncular Meslek Birliği Başkan Vekili Can Kolukısa, Sinema Oyuncuları Derneği Başkanı Yusuf Sezgin, Türk Sinema Vakfı Başkanı Aydın Sayman, SEYAP Başkanı Sevil Demirci, SETEM Başkanı Mehmet Güleryüz, SİNEBİR Başkan Yardımcısı Mustafa Kara imzalı açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Ülkemizin köklü ve tanınmış film festivallerinden olan Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin bu yıl 56.’sı gerçekleştirildi. “Öze dönüş” temasıyla yola çıkan bu yılki festivalde, eski festival yönetimi tarafından 2 yıl önce sonlandırılan ulusal uzun metraj yarışması ve 4 yıl önce sonlandırılan belgesel ve kısa film ulusal yarışmaları tekrar yapılmaya başlandı. Öncelikle festivalin özüne dönüşü simgeleyen bu kararları memnuniyetle karşıladığımızı söylemek isteriz.



Ancak endişe verici hususu kamuoyunun dikkatine sunmak isteriz. Ulusal uzun metraj film yarışmasında, jüri, festival yönetimi ve belediye yetkilileri tarafından ödül yönetmeliğinin elbirliğiyle ihlal edilmesinin, önce sinema sektörüne, sonra festivalin itibarına indirilmiş ağır bir darbe olduğunu düşünüyoruz.



Yarışma öncesinde ilan edilen bir yönetmelik festival düzenleyicilerinin katılımcılara sunduğu ve yarışmaya katılanların kabul ettikleri bir sözleşmedir. Yönetmelikte ilan edilen kuralların yarışma içerisinde değiştirilmesi festivalin uluslararası alanda akredite olduğu FIAPF yükümlülüklerine de uymadığı gibi, hukukun “iyi niyet” prensibine aykırı, keyfi ve haksız bir uygulamadır. Bu uygulama ile yarışmaya katılan tüm sinemacılar moral açıdan sarsılmış ve mağdur edilmiştir. Ödül almayanlar kadar ödül kazananlar da zarar görmüştür.



Jürilerin ve festival yönetimlerinin, kamuoyuyla aylar öncesinden paylaştıkları yönetmelikleri, alelacele ve keyfi olarak değiştirmeleri, aynı zamanda gelecek yıllarda yapılacak festivallere de gölge düşürmektedir. Gelecek yıllarda hangi güvence ile sinemacılardan festivale katılmaları istenecektir?



Sinema kuruluşlarının verdiği yetki ile film festivallerimizi gözlemlemek üzere kurulan Festivaller Değerlendirme Kurulu olarak 56. Altın Portakal Film Festivali ilgililerini şiddetle kınıyor; sinemacıların film festivallerinin bir paydaşı olduğunu göz ardı eden uygulamaların son bulmasının, festivallerin her bakımdan, saydam, açık, tarafsız ve ilkeli bir işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesinin ancak sinema dünyamızın kararlılığı ve ortaklaşa davranışı ile sağlanabileceğinin altını çiziyoruz.



Festival yönetimini, jürinin yönetmelik ihlali içeren kararlarını ivedilikle gözden geçirmeye ve düzeltmeye davet ediyoruz."