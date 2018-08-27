FIPRESCI’nin (Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu) her yıl dağıttığı Büyük Ödül’ün (Grand Prix) sahibi bu yıl Phantom Thread adlı film oldu. Filmin yönetmeni Paul Thomas Anderson, aynı ödüle üçüncü kez ulaşmış oldu.



Anderson daha önce Manolya ve Kan Dökülecek filmleriyle 2000 ve 2008 yıllarında Grand Prix kazanmıştı.



Ödül, 21 Eylül’de yapılacak olan San Sebastian Uluslararası Film Festivali’nin açılış töreninde sunulacak.



Temmuz 2017’den beri vizyona giren tüm filmlerin yarışabildiği Grand Prix, 473 uluslararası film eleştirmeni ve gazetecinin oylarıyla belirlendi.

Phantom Thread ile Grand Prix için yarışan diğer filmler, Cannes’da En İyi Yönetmen Ödülü’nü alan Soğuk Savaş; Oscar, BAFTA ve Altın Küre ödüllü Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri ve Zama’ydı.



1999 yılından bu yana verilen FIPRESCI Büyük Ödülü, geçen yıl Umudun Öteki Yüzü filmiyle Finlandiyalı sinemacı Aki Kaurismaki’ye verilmişti.



Daha önce Grand Prix alan yönetmenler arasında Nuri Bilge Ceylan da var.

PHANTOM THREAD FRAGMANI