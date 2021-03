Viola Davis First Lady'lerin hayatını anlatan The First Lady dizisinde Michelle Obama olacak

Beyaz Saray'dan yolu geçen başkan eşlerini ekrana taşıyacak olan The First Lady dizisi geliyor. First Lady’lerin kişisel ve politik hayatlarını da ele alacak olan dizinin birinci sezonun Eleanor Roosevelt, Betty Ford ve Michelle Obama üzerine odaklanması bekleniyor.



Dizide Michelle Obama’yı Viola Davis’in canlandıracağı açıklandı. Showtime’da yayınlanacak dizide kendisine Davis’in hayat verecek olmasını Obama, “En mükemmeli. Buna değer olmadığımı düşünüyorum” diye yorumladı.



Entertainment Tonight’a konuşan Obama, “Keşke Viola'nın oynaması gereken karakteri daha iyi yaşayabilseydim, ama bu heyecan verici” ifadesini kullandı.

"VIOLA NE YAPARSA TUTKUYLA YAPAR"



57 yaşındaki eski First Lady, kendisini 55 yaşındaki Oscar’lı yıldızın oynamasına dair ayrıca, “Viola ne yaparsa tutkuyla ve enerjiyle yapar. Bu rol için daha azını yapmayacağını biliyorum” dedi.



Aaron Cooley’in yaratıcısı olduğu dizide Barack Obama’yı O-T Fagbenle oynayacak. Dizi, 2021 yılı içinde yayında olacak.