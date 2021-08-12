Fişekhane’de konser serisi başlıyor

12.08.2021 - 16:49
27 Ağustos-1 Ekim tarihleri arasında Fişekhane’de, deniz manzarasına en sevilen sanatçıların favori şarkıları eşlik edecek.
Pandemi şartlarına uygun şekilde, deniz esintisi ile sahilde gerçekleştirilecek konserlerde Ajda Pekkan, Edis, Selami Şahin, Berkay, Şevval Sam, Serdar Ortaç, Buray, Mor ve Ötesi, Sertab Erener ve Erol Evgin gibi önemli isimler sahne alacak.
Seri 27 Ağustos’ta Ajda Pekkan konseriyle başlayacak ve açık havada 15.000 kişiye eşsiz bir deneyim sunacak.
KONSER TAKVİMİ
Ajda Pekkan – 27 Ağustos
Edis – 28 Ağustos
Selami Şahin – 3 Eylül
Berkay – 10 Eylül
Şevval Sam – 11 Eylül
Serdar Ortaç – 17 Eylül
Buray – 18 Eylül
Mor ve Ötesi – 24 Eylül
Sertab Erener – 25 Eylül
Erol Evgin – 1 Ekim