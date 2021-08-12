Fişekhane’de konser serisi başlıyor

27 Ağustos-1 Ekim tarihleri arasında Fişekhane’de, deniz manzarasına en sevilen sanatçıların favori şarkıları eşlik edecek.



Pandemi şartlarına uygun şekilde, deniz esintisi ile sahilde gerçekleştirilecek konserlerde Ajda Pekkan, Edis, Selami Şahin, Berkay, Şevval Sam, Serdar Ortaç, Buray, Mor ve Ötesi, Sertab Erener ve Erol Evgin gibi önemli isimler sahne alacak.



Seri 27 Ağustos’ta Ajda Pekkan konseriyle başlayacak ve açık havada 15.000 kişiye eşsiz bir deneyim sunacak.



KONSER TAKVİMİ



Ajda Pekkan – 27 Ağustos

Edis – 28 Ağustos

Selami Şahin – 3 Eylül

Berkay – 10 Eylül

Şevval Sam – 11 Eylül

Serdar Ortaç – 17 Eylül

Buray – 18 Eylül

Mor ve Ötesi – 24 Eylül

Sertab Erener – 25 Eylül

Erol Evgin – 1 Ekim

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