fizy İstanbul Müzik Haftası başlıyor

Popüler kültür ve müzik festivali fizy İstanbul Müzik Haftası müzikseverleri ağırlayacak. Bu yıl ikincisi düzenlenen fizy İstanbul Müzik Haftası, popüler müzik adına trendleri yakından takip edenler için özel bir program sunuyor.



Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy’nin ana sponsorluğunda, Atlantis Yapım ve SM Production işbirliği ile gerçekleştirilen festivalde, dünyada ve Türkiye’de yükselen müzik tarzı olan rap müziğe, Ceza, Gazapizm, Anıl Piyancı, Ayben gibi isimlerin de aralarında olduğu güçlü bir kadroyla bir gün ayrıldı. Ayrıca festivalin son gününde Haluk Levent, Teoman, Pentagram, Moğollar ve Pilli Bebek gibi isimler rock ve metal müzik hayranlarıyla buluşacak.



Popüler kültürü yaşatan festivallerden biri olan fizy İstanbul Müzik Haftası için pop müzik ayrı bir yer tutuyor. Pop müziğin önemli isimlerinin yer aldığı programda sahneler genç yeteneklere de açılıyor.



Kenan Doğulu’nun başı çektiği 8 Kasım'da, son dönemde hit şarkılara imza atan isimler de var. Özellikle Bir Kadın Çizeceksin şarkısı ile akıllarda yer eden maNga, uzun süren ayrılığın ardından sevenleriyle fizy İstanbul Müzik Haftası’nda buluşacak. Gökhan Türkmen ise yeni albümünün ilk şarkısı Aşkın Enkazı ile listelerin bir numarasında bulunuyor. Türkmen de 8 Kasım'ın merakla beklenen isimlerinden biri.



Kalben de müzik haftasında sevenleriyle buluşacak. Dillere dolanan şarkısı Sadece ile ses rengine hayran bırakan Kalben, konserde son albümünden şarkılar da seslendirecek.



Volkswagen Arena’da pop müziğe ayrılan günde sahne alacak bir diğer isim de Gökcan Sanlıman olacak. Müzik dünyasına 2012 yılında Teoman prodüktörlüğünde hazırlanan ilk solo albümü Soğuk Temmuz ile adım atan Sanlıman, Akşam Güneşi, Aramızda gibi şarkılarıyla biliniyor.



DİJİTALDE DOĞAN YILDIZLAR DA FESTİVALDE



Festivalde yıllarını pop müziğe vermiş isimlerin yanında, dijitalin gücünden faydalanıp genç yaşta hızla büyük bir kitleye erişen isimler de bulunuyor. Bu isimlerden biri ve festivalin en genç seslerinden olan 1998 doğumlu Sena Şener, sıra dışı cover’larıyla sahnede olacak. "Self Control" cover’ıyla Türkiye’nin yanı sıra İngiltere’de de dikkatleri üzerine çeken genç yetenek, Mahmut Orhan’la yaptığı Feel şarkısı düetiyle YouTube’ta 375 milyondan fazla dinlenmişti.



Şarkılara yaptığı farklı düzenlemeler ve akapella videolarıyla YouTube’ta yıldızı parlayan Ekin Beril de festivalin renklerinden biri. Dört şarkıdan oluşan EP’sini 2018 yılında çıkaran Beril, dijital ve analog ekipmanları kullanarak kendine has bir üslupla şarkılara imzasını atıyor. Müzik piyasasında Eski Bando grubunun solisti olarak da bilinen Eda Baba, bir süredir yolculuğuna solo olarak YouTube’taki kanalı üzerinden devam ediyor. Farklı isimlerle ve solo olarak yaptığı cover’larla çok dinlenen Baba, güçlü sesiyle festivalin bir diğer güçlü seslerinden olacak.

FESTİVAL MEKANLARI

Bu isimler fizy İstanbul Müzik Haftası’nın ana mekanı Volkswagen Arena’da sahne alacak. Fakat festival bu sene, IF Performance Hall Beşiktaş, Moda Kayıkhane ve Kadıköy Sahne gibi İstanbul’un diğer önemli müzik mekanlarında da gerçekleşerek şehre yayılacak. 9 Kasım’a dek sürecek fizy İstanbul Müzik Haftası, bu yıl da binlerce müzikseverin unutamayacağı anlara imza atmak için gün sayıyor.

FIZY İSTANBUL MÜZİK HAFTASI PROGRAMI

Yer: Volkswagen Arena, Kadıköy Sahne, IF Beşiktaş, Moda Kayıkhane

6 Kasım Çarşamba

20.00 Ozbi Feat. Gülce Duru

7 Kasım Perşembe

15.00 Kapı Açılış

17.00 Baneva

17.30 Alaturka Mavzer

18.00 Sansar

18.30 Onder Şhin& Sayedar

19.00 Kamufle

19.30 Nova Norda

20.05 Ayben

20.40 Anıl Piyancı

21.25 Şehinşah

22.30 Gazapizm

23.40 Ceza



8 Kasım Cuma

15.00 Kapı Açılış

17.00 Eda Baba

17.40 Ekin Beril

18.20 Gökcan Sanlıman

19.00 Sena Şener

19.45 Kalben

20.35 Gokhan Turkmen

21.40 Manga

23.10 Kenan Doğulu



9 Kasım Cumartesi

15.00 Kapı Açılış

17.00 Pilli Bebek

18.00 Mogollar

19.00 Norm Ender

20.30 Pentagram

22.00 Haluk Levent

23.30 Teoman

00.30 Shantel