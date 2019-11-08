fizy İstanbul Müzik Haftası’nda rock ve metal fırtınası

Türkiye’nin ilk ve tek popüler kültür ve müzik festivali fizy İstanbul Müzik Haftası; Türkiye’den en iyi rap ve pop müzisyenlerinin ardından bugün rock ve metal müziğin en güçlü isimleriyle sona erecek.



17.00’de Ankaralı grup Pilli Bebek’le başlayacak gün; efsane grup Moğollar ile devam edecek.



Pentagram



Rock müziğe Norm Ender ile kısa bir rap arası verilecek. Ardından bir başka duayen grup Pentagram sahnede olacak.



Günün ve festivalin kapanışı ise Teoman’dan olacak. Ayrıca after party’de DJ Nikki Wild ve Shantel de katılımcılara eğlenceli anlar yaşatacak.

Moğollar

Kadıköy Sahne’de festivalin kapanışını ise; Türkçe Pop Party DJ Hakan Küfündür ve DJ Özge yapacak. Atlantis Yapım ve SM Production işbirliği ile gerçekleştirilen festivalin son gününde heavy metal grubu Pentagram ile gazeteci Sinem Vural bir söyleşi gerçekleştirecek.



15.30’da Volkswagen Arena Beetle Lounge’ta başlayacak etkinliğe katılım ise ücretsiz.