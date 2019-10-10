İlki 2018 yılında gerçekleşen ve 200 bini aşkın müzikseveri birbirinden eğlenceli konser ve etkinliklerle buluşturan fizy İstanbul Müzik Haftası, bu yıl da Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını ağırlıyor.



4-9 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak ve Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy’nin ana sponsorluğunda gerçekleşecek konserler serisinde Türkiye’nin en beğenilen sanatçıları sahne alacak.

SM Production organizasyonuyla düzenlenen festival boyunca; pop, rock, rap ve hip-hop müziğin en çok takip edilen isimleri seyirciyle buluşacak. 4 Kasım Pazartesi akşamı düzenlenecek fizy Müzik Ödülleri ile Türk müziğinde 2019’un en başarılı isimleri ödüller alacak.



Gaye Su Akyol

SAHNE ALACAK SANATÇILAR



fizy İstanbul Müzik Haftası’nda sahne alacağı kesinleşen sanatçılar: Anıl Piyancı, Ayben, Baneva, Ceza, Dolu Kadehi Ters Tut, Feridun Düzağaç, Gaye Su Akyol, Gazapizm, Gökhan Türkmen, Haluk Levent, Kalben, Kamufle, Kenan Doğulu, Manga, Moğollar, Norm Ender, Nova Norda, Ozbi ft. Gülce Duru, Önder Şahin & Sayedar, Pentagram, Pilli Bebek, Sansar Salvo, Shantel, Şehinşah, Teoman.