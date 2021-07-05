Flaşbellek Fransa'da gösterime giriyor

Derviş Zaim'in senaryosunu kaleme aldığı ve yönettiği Flaşbellek filmi, 12 Temmuz'da Fransa'nın güneyinde gösterime girecek.

05.07.2021 - 13:56

Flaşbellek Fransa'da gösterime giriyor

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Önceki yıl Fransa'nın önemli festivallerinden Cinemed Festival-Cinema Mediterraneen Montpellier'de genç jüri ödülünü kazanan Flaşbellek, Languedoc, Aude Pyrenees, Aquitaine Nord bölgelerinde Fransız sinemaseverlerle buluşacak.

İKİ FESTİVALE KATILDI

Usta yönetmenin, Suriye savaşını ele aldığı yapımda, Arap sinemasının önemli oyuncularından Salah Bakri, Ali Suleiman, Sara El Debuch ve Husam Chadat rol aldı.

Görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos'un üstlendiği film, haziran sonunda ABD'de 27. Sedona Uluslararası Film Festivali ile İtalya'da 19. Ischia Film Festivali'ne katıldı.

2022'DE SEYİRCİYLE BULUŞACAK

​​​​​​​Flaşbellek, festival sürecini tamamladıktan sonra 2022'de sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.

Flaşbellek fragmanı

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