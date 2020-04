Fotoğrafçı Peter Beard hayatını kaybetti

Afrika’yı gördükten sonra kara kıtaya aşık olan ve 60’lı yıllardan itibaren çektiği vahşi yaşam fotoğraflarıyla ünlenen Peter Beard 31 Mart’ta kayboldu. Demans teşhisi konan 82 yaşındaki sanatçının cansız bedeni Long Island’daki Camp Hero State Park’ta bulunan yoğun ormanlık bir bölgede bulundu.

"HER SANİYESİNİN TADINI ÇIKARDI"



Beard’ın ailesi ölümünün ardından yaptığı açıklamada “Peter olağanüstü bir hayat süren sıra dışı bir insandı. Hayatı dolu dolu yaşadı; her günün her saniyesinin tadını çıkardı. Yaşadığı yerde öldü, yani doğada.”

DEMANS İLE MÜCADELE EDİYORDU



Vahşi yaşam savunucusu ve Afrika aşığı fotoğrafçı, 82 yıllık yaşamının son zamanlarında demans hastalığından muzdaripti; fakat ölüm nedeni henüz kesinleşmedi.

FİL AVCILARINA DİKKAT ÇEKTİ



Binlerce dolara alıcı bulan fotoğraflarında insanların doğa ve çevre üzerindeki tehlikeli etkilerini anlatan Beard bu konuya daha kimseler ilgi göstermezken dikkat çekmişti ve The End of the Game (Oyunun Sonu) adlı ilk kitabında da fil avcılarının Afrika’nın çehresini nasıl değiştirdiğine vurgu yapmıştı.



KENDİ TARZINI YARATMIŞTI



Amerikalı yazar Bob Colacello’nun “Yarı Tarzan, yarı Byron” olarak tarif ettiği Peter Beard çektiği fotoğraflarla günlüklerine yazdığı metinleri, çizimleri, bulduğu nesneleri, kurumuş yaprakları, böcekleri vb harmanlayarak kendine has bir tarz yaratmıştı.



DEMANS NEDİR?



Demans hastalığı (bunama), zihinsel becerilerin hastalık nedeniyle zayıflaması durumudur. Demansın en sık görülen nedeni, tüm demans hastaların en an yarısının muzdarip olduğu Alzheimer hastalığıdır. Bununla birlikte, beyni zayıflat- tığı için demans hastalığına yol açan 200 farklı hastalık vardır.