Françoise Gilot: Picasso bana çok zalimce davrandı

Pablo Picasso ile 10 yıl süren tutkulu ilişkisiyle tanınan ve şimdi 100 yaşında olan Fransız ressam Françoise Gilot, İspanyol ressamın gaddarlık nöbetlerine maruz kaldığını açıkladı. Gilot, The New York Times gazetesine verdiği röportajda, 21 yaşındayken Paris'te 61 yaşındaki Picasso ile tanışmasının ardından ressamın evini paylaşma davetini kabul etmesiyle hayatının değiştiğini söyledi.

Pablo Picasso ve Francoise Gilot 1953 Cannes Film Festivali'nde

İlişki yaşadığı fotoğrafçı Dora Maar'ı, Gilot için terk eden Picasso, o dönem ayrıca Rus dansçı Olga Khokhlova ile evliydi. Picasso, Gilot'u resme teşvik ederek ona stüdyosunu verdi. Picasso'nun önce muhasebecisi ve tercümanı daha sonraysa iki çocuğunun annesi olan Gilot, ressamın ilişkilerinde büyük hassasiyet gösterdiğini ama aynı zamanda onu yırtıcı gaddarlık nöbetlerine maruz bıraktığını da anlattı.



Pablo Picasso, Virgile Barel ve Francoise Gilot

İlişkilerde bariyerlerin kullanışlı olduğunu vurgulayan Françoise Gilot, bir kadının eşi bile olsa en mahrem düşüncelerini kendisine saklaması gerektiğini söyledi. Picasso’nun en uzun süre ilişki yaşadığı kişi olan Gilot, ayrıca ressamı terk eden tek kadın olarak biliniyor.



Sanat eleştirmenleri, 1953’te ilişkileri bittiğinde Picasso’nun sanat simsarlarına, Gilot’un eserlerini almamalarını söylediğini ve bu nedenle Fransız ressamın kariyerinin kısaldığını ifade ediyor.



Picasso veya onun ünlü ressam arkadaşlarıyla rekabet içinde olup olmadığı sorulduğundaysa Gilot, “Bu hiç aklıma gelmedi. Onlara karşı hayranlıkla doluydum. Aynı zamanda büyümeme de yardımcı oldular” yanıtını verdi. Yaşayan bir ikon ve 100 yaşında bir it girl (çekici genç kadın) olarak anılan Gilot’un eserleri günümüzde milyonlarca dolara satılıyor.



Annemizi Saklarken 8. final bölümü 2 fragmanı yayınlandı