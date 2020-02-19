Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nin tarihi belli oldu

Bu yıl 7. kez düzenlenen Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle hayata geçirildi. Festivalin başkanlığını Kamil Kellecioğlu üstlenirken, Frankfurt koordinatörü olarak Zeynep Yıldız, İstanbul koordinatörü olarak da Nur Onur görev yapacak.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"



Kellecioğlu, Tiyatro Frankfurt olarak eğitimin ve kültürün gelişmesinde sanatın belirleyici rolünü önemsediklerine dikkati çekerek, "Toplumun sosyal ve kültürel gelişmesini önceleyen değerleri öne çıkarmak için var gücümüzle yıllardır çalışıyoruz, yıllarca çalışmaya devam edeceğiz. İyinin, doğrunun, fark yaratanın peşinden koşmayı hep sürdürüyoruz. Sanatçısı bol, sanata önem veren, sanatta ileri gitmiş toplumlar, demokrasi bilincinde de yol almış ve gelişmiştir. Çünkü sanata önem ve değer veren toplumların bireylerinin bilinci ve algısı çok daha açık olur" değerlendirmesinde bulundu.

AÇILIŞ EYVAH NADİR İLE



Festivalin açılışı, Ahmet Metin Önel'in kaleme aldığı, Ankara Devlet Tiyatrosu oyunu Eyvah Nadir'le gerçekleştirilecek. Ali Meriç'in yönettiği oyunda Koray Karaca rol alıyor.



29 MAR'TA SONA ERECEK



Türkiye'den çok sayıda sanatçı, yönetmen, oyuncu ve teknik ekibi Frankfurt ve Rüsselsheim şehirlerindeki seçkin salonlarda sanatseverlerle buluşturacak etkinlik, 29 Mart'ta sona erecek.

Oyunların Almanca üst yazıyla izleyiciye sunulacağı festivalde, Dönme Dolap, Geçmem Gerek, Leyla ile Mecnun, Plastik Aşklar, Rafadan Tayfa, Gurbet ve Hisse-i Şaiya oyunları sahnelenecek.



FARKLI ATÖLYELER



Etkinlikte ayrıca tiyatro sanatçısı Beyti Engin'in Oyunculukta Karakter Tasarımı, pandomim sanatçısı Okan Patirer'in Pandomim, Clown, Fiziksel Tiyatro Teknikleri ile Kurgulanmış Bir Beden Farkındalık, Nur Onur'un Sahne Sanatlarında Beden ve İletişim, tiyatro sanatçısı Zerrin Tekindor ve yönetmen Hilal Saral'ın Kamera Önü ve Sahne Oyunculuğu ile terapist ve kişisel gelişim uzmanı Sibel Mayalı'nın Oyunculukta Kişisel Gelişim atölyeleri de gerçekleştirilecek.