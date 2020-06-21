Fransa’da salgın nedeniyle ara verilen öpüşme sahnelerine izin çıktı

Corona virüs salgını nedeniyle Fransız sinemasında öpüşme sahnelerine ara verilmişti. Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, salgına rağmen ‘aşkın ölmediğini’ vurgulayarak bazı koşullara bağlı olarak sahnelerin yeniden çekilebileceğini açıkladı.

21.06.2020 - 16:32

Fransa’da salgın nedeniyle ara verilen öpüşme sahnelerine izin çıktı

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En ünlü öpüşme sahneleri

Corona virüs tedbirlerinin gevşetilmeye başladığı ve normalleşye dönüldüğü Fransa'da sinema sektörü de yavaş yavaş eski günlerine dönüyor. Salgın nedeniyle ara verilen öpüşme sahneleri için de izin çıktı. 

Sputnik’in haberine göre, Kültür Bakanı Franck Riester, oyuncuların corona virüs testinden geçtiği film setlerinde öpüşme sahnelerinin yeniden çekilmeye başladığını duyurdu. Ancak Bakan, "Sinema için çok önemli" diye nitelediği öpüşme sahnesine ilk hangi filmin ya da oyuncuların dahil olduğunu ısrarla açıklamadı.

Riester, salgına rağmen "aşkın ölmediğini" de vurguladı.

Fransa’da sinemalar yaklaşık üç aylık bir aranın ardından pazartesi günü yeniden açıldı. Ancak salonlarda sıkı sosyal mesafe kuralları uygulanıyor.

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