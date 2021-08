Fransız ikili The Blaze Türkiye'ye geliyor

Fransız müzik prodüktörü ve yönetmen Guillaume ve Jonathan Alric ikilisinin Fransız dans müziği projesi The Blaze, 7 Ağustos’ta Epifoni ve URU organizasyonuyla İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta.



The Blaze, 2017'de ilk EP'leri Territory'yi yayınladı. EP'nin 6 parçası arasında "Virile" ve "Territory" de vardı. Kendilerinin ürettiği ve yönettiği "Territory" videosu, 2017 Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali'nde “Film Craft Grand Prix” ödülünü, Berlin Müzik Video Ödülleri'nde, “En İyi Yönetmen ve En İyi Uluslararası Dans Videosu” ödülünü kazandı.



The Blaze, müziklerine ve görsel üretimlerine; aşk, aile, arkadaşlık, umutsuzluk gibi hayata ve insana dair temaların duygusal yansımalarını şiirsel bir ustalıkla aktarıyor. The New York Times, Fader, Another, NME, Clash ve Noisey gibi önemli müzik mecralarından övgüler toplayan The Blaze; kısa bir sürede Fransız elektronik müzik sahnesinin yeni temsilcileri arasına girdi.



Coachella, Primavera Sound, Parklife ve Pitchfork Paris gibi birçok festivalde de sahne alan ikili İstanbulluları eğlendirmeye gelecek.