Fransız oyuncu Michel Piccoli 94 yaşındaki hayata veda etti.



200'den fazla filmde rol alan oyuncu, tiyatro sahnelerinde çalıştı ve senarist olarak da kariyer sahibi oldu.



Piccoli, Jean-Luc Godard'dan Luis Bunuel'e, Jean Renoir'dan Alfred Hitchcock'a, Jacques Rivette'ten Jean-Pierre Melville'e onlarca usta yönetmenle birlikte çalıştı.



En çok bilinen filmleri arasında Belle de Jour, Le Mepris, Habemus Papam, The Milky Way, The Discreet Charm Of The Bourgeoisie bulunuyor.