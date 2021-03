Fransız pop-soul divası Imany'den Wonderful Life

Son on yıldır, Imany'nin derin sesi, ruhu, folk ve blues esintili besteleriyle uluslararası izleyicileri cezbetti. İlk iki albümünün büyük başarısından sonra, Sous les jupes des filles filminin müzikleri ve You Will Never Know ve Don't Be Shy (1 milyardan fazla dinleme) single'ları ve Imany dünya çapında üne kavuştu. Uzun bir uluslararası turun ardından ve ikinci bir çocuğun doğumunun sonrasında şimdi geri dönüş yapıyor.



Imany, Black’in 1987’deki ikonik hiti Wonderful Life’ı yüksek tempolu bir versiyonda yeniden yorumluyor.



Sanatçının cover şarkılardan oluşan yeni albümü ise sonbaharda yayınlanacak. Ardından turneye çıkacak ve bu turne kapsamında ülkemizde de konser verecek.