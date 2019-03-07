İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Gabriel Garcia Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlık romanı Netflix dizisi oluyor

İlk Uzun Metrajım / Mon 1er Long Film Festivali çağdaş yönetmenlerin ilk uzun metrajlı filmleri teması ile Fransızca sinemayı tanıtmayı amaçlıyor. Dünya Kadınlar Günü’ne de uygun olarak kadın yönetmenleri ve kadın portreleri ön plana çıkarmayı ve kadın meselelerine odaklanmayı amaçlayan Fransız Film Festivali, kadın, gençlik, kesişen kaderler ve direniş hikayeleri anlatacak.

Bir kültürel proje olarak tasarlanan "İlk Uzun Metrajım" kapsamında söyleşiler ve bilgi paylaşımına fırsat veren buluşmalar da organize edilecek.



Tüm sinema severlere ulaşabilmek adına gösterimlerin tamamı ücretsiz ve Türkçe alyazılı gerçekleşecek olan Fransızca Film Festivali, ‘Yönetmen Sineması’ olarak adlandırılan eserler arasından seçtiği filmleri sunarak alçakgönüllü ve içtenlikli bir festival yaratmayı amaçlıyor.



ÖDÜLLÜ YÖNETMEN FESTİVALDE

Bu yıl, Léa Fehner (ilk filmiyle César adayı), Julie Bertuccelli (Depuis qu’Otar est parti – Otar Gittiğinden Beri adlı yapıtı ile en iyi ilk film dalında César ödülü sahibi) festivalin konuk yönetmenleri olarak Türkiye’ye gelecekler.



Festival kapsamında ilk uzun metraj filmleri gösterilecek yönetmenler arasında, Agnès Varda, Léa Fehner, Julie Bertucelli, Léonor Seraille, Elsa Diringer gibi kadın sinemacıların yanı sıra Philippe Faucon veXavier Legrand bulunuyor.



FESTİVAL ANKARA'DA DA YAPILACAK

İstanbul’da 7 - 10 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleşecek ikinci edisyonda Mon 1er Long- ilk Uzun Metrajım, izleyicisini Ankara’ya kadar genişletiyor ve Festival 9-11 Mart 2019 tarihleri arasında yine ücretsiz gösterimlerden oluşan bir seçkiyi Ankaralı sinemaseverlerin ilgisine sunuyor.