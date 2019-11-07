Fransız Orgeneral Charles Etienne Gudin'in iskeleti bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayı ile yürütülen kazılar, tarihe ışık tuttu. Rusya’nın Smolensk kentinde dans pisti olan alandaki kazıda tek bacaklı iskelet bulundu. İskeletin, 1812’de ünlü İmparator Napolyon Bonapart liderliğindeki Fransa’nın Rusya’yı işgali sırasında çıkan savaştan kalma olduğu belirlendi.

İnceleme için Fransa’ya gönderilen iskelet, Napolyon’un sağ kolu Orgeneral Charles Etienne Gudin’e ait çıktı. Gudin’in savaş alanında top mermisiyle yaralandığı, kangren olan sol bacağının kesildiği biliniyordu.

Bacağı kesildikten 3 gün sonra Rus topraklarında ölmüştü. Napolyon’un, çocukluk arkadaşı da olan Gudin’in ölümü sonrasında ağladığı kayıtlara girmişti. Fransız tarihinde ‘kahraman’ olarak yer alan Gudin’in Versay Sarayı’nda büstü var.