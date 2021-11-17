Frida Kahlo'nun otoportresine 34,9 milyon dolar

Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun Sotheby's Müzayede Evi'nde satılan "Diego y Yo" adlı eseri, sanatçının son otoportrelerinden biriydi.



Kahlo'nun otoportresi New York'taki açık artırmada 34,9 milyon dolara satıldı. New York Times, resmin Arjantin'de bir müze sahibi olan Eduardo F. Cosantini tarafından satın alındığını yazdı.



Eser bu fiyatla sanatçının en yüksek fiyata satılan eseri olarak kayıtlara geçti.



Daha önceki rekor, Frida'nın uzun yıllar boyunca fırtınalı bir ilişki yaşadığı eşi Diego Rivera'nın 2018'de 9,76 milyon dolara satılan eseriydi.