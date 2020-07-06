Friends ekibi 14 günlük karantinaya girecek

90'lı yılların fenomen gençlik dizisi Friends'in corona virüse takılan özel bölümünden yeni ayrıntılar geldi. Uzun süredir tartışılan çekimlerin ağustosta başlayacağı ve 14 günlük karantindana sonra seyircisiz yapılacağı açıklandı.

06.07.2020 - 11:07

Friends ekibi 14 günlük karantinaya girecek

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Fenomen dizi Friends'in 16 yıl sonra aynı oyuncu kadrosuyla çekilecek özel bölümü bir türlü başlayamadı. Buna rağmen corona virüs engeline takılan diziyle ilgi her hafta ufak ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

TAKVİM BELLİ OLDU

Diziyle ilgili son güncelleme ise çekim takvimi hakkında oldu. Buna göre çekimler ağustosta başlayacak. Tüm ekibe virüs testi yapılacak. Ekip 14 gün karantinaya girecek ve stüdyoda seyirci olmayacak.

ORJİNAL SETTE YAPILACAK

Son olarak HBO Max Başkanı Bob Greenblatt çekimlerin orjinal sette yapılacağını ancak pandemi sırasında trend haline sanal buluşmanın gerçekleşmeyeceğini açıklamıştı.

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