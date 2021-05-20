Friends: The Reunion ne zaman yayınlanacak? (İlk tanıtım yayınlandı)

Friends: The Reunion'ın 27 Mayıs'ta HBO Max'te gösterime gireceği açıklandı. Merakla beklenen proje HBO Max'in lansmanının birinci yıl dönümünde, normal yayınlanması planlanan zamandan tam bir yıl sonra yayında olacak.



EN AZ 2,5 MİLYOR DOLAR



Özel bölümde Friends yıldızlarından Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer tam kadro halinde yer alacak. Projeye yakın kaynaklar, her bir yıldızın, özel etkinliğe katılarak en az 2,5 milyon dolar kazanacağını iddia etti.



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KONUK YILDIZLAR OLACAK



dizi ayrıca, David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon ve Malala Yousafzai gibi konuk yıldızlara da yer verecek.



Ben Winston, yönetici yapımcılığın yanı sıra Friends yapımcıları Kevin Bright, Marta Kauffman ve David Crane'le birlikte yönetti.

400 MİLYON DOLARDAN FAZLA ÖDENDİ



2020'de, Friends'in 10 sezonunun tamamı Netflix'ten ayrıldı ve orijinal dizinin hakları için WarnerMedia'ya 400 milyon dolardan fazlaya mal olduğu söylenen bir anlaşmayla HBO Max'e katıldı.

Friends: The Reunion'dan ilk tanıtım