İSTANBUL KONSERİ Müziğin dahi çocuğu David Garrett İstanbul'a geliyor

Fuat Güner, dünyaca ünlü yabancı şarkıcı ve müzisyenleri konuk aldığı “Aramızda Müzik Var” adlı programda bu hafta, dünyanın en önemli keman virtüözlerinden David Garrett'i konuk etti.

Fuat Güner, 21 Eylül'de Volkswagen Arena'da konser verecek olan David Garrett ile Almanya'da buluştu. Sanatçının Frankfurt Festhalle'deki konserinden çok özel görüntülerin yer aldığı programda Garrett ve Güner, samimi bir söyleşinin ardından “Liebesleid” adlı parçayı birlikte yorumladı.



Daha önce de ülkemizde konser veren David Garrett, sıradaki İstanbul konseri hakkındaki duygularını ve detayları Fuat Güner'e şöyle anlattı:



''İstanbul’da sahne aldığımda 2015'te klasik müzik resitali vermiştim. Ve biletler tükenmişti. İkinci sefer Tchaikovsky çaldım ve onun da biletleri tükenmişti. Sonunda ‘crossover’ performansımı sergileyeceğim için çok heyecanlıyım çünkü bu İstanbul'daki ilk ‘crossover’ konserim olacak. Ve sanırım insanlar daha önce Almanya, İsviçre ve Avusturya’da çaldığımız bu programla çok mutlu olacaklar. Muhteşem müzikal bir seyahat. Klasikten rock’a, cazdan film müziğine... Herkese hitap ediyor. Çocuklardan yaşlılara kadar herkes iyi zaman geçirecek. Herkesi bekliyorum.''



“Aramızda Müzik Var” programının hem Frankfurt'un sanatsal mekanlarını tanıtıldığı, hem de David Garrett ile sohbet ve müzik dolu 15. bölümü 14 Eylül Cumartesi günü 11.30'da TRT 2 ekranlarında yayınlanacak.