Birçok başarılı projede yer alan Furkan Palalı, şimdilerde ise gerçek bir hikâyeden sinemaya uyarlanan Yuvaya Dönüş filminde Burhan Öcal ve Megumi Masaki ile başrolü paylaşıyor. Çekimleri İstanbul, Tokyo ve Kapadokya’da gerçekleşecek uluslararası nitelik taşıyan filmin senaristliğini Fatih Özcan ve Şeyda Delibaşı, yapımcılığını Macmedya, yönetmenliğini ise Hakan Kurşun üstleniyor.

FİLM ÖNCE JAPONYA'DA VİZYONA GİRECEK



Özgün senaryosu ve etkileyici hikâyesi ile seyirciyi derinden etkileyecek film 30 Nisan 2019’da Tokyo’da, ardından Türkiye’de vizyona girecek. Sinemanın gerçek bir imza olduğunu vurgulayan başarılı oyuncu Furkan Palalı, şunları söyledi:

"Çekimlerimiz Kapadokya’da devam ediyor. Harika bir ekiple çalışıyoruz. Yuvaya Dönüş; aşk, dram, aksiyon yer yer de komedinin iç içe geçtiği bir senaryoya sahip. Zaten film tamamen gerçek bir hikâyeden alıntı. İçinde duygu dolu anlar yaşatan bir baba-kız hikâyesiyle birlikte aşk var.Benim için çok albenisi olan bir film haline geldi diyebilirim. Geçtiğimiz süreçte film projeleri geldi; ama Yuvaya Dönüş tam anlamıyla ‘budur’ dediğim ve içinde olmak istediğim bir işti.”

"JAPONLAR FURKAN PALALI'YI SEÇTİ"



Filmin yapımcısı Erdal Güven ise, Mesut karakteri için Japonya’daki sinema endüstrisinin önde gelen isimleriyle görüştüklerini söyledi:

‘’Furkan Palalı’nın Japon halkının seveceği çok aydınlık bir yüzü var. Yıllarca Japonya’da yaşadım ve Japonlar üzerine kitaplar yazan biri olarak onların ne tür bir görünümde oyuncuyu sevebileceklerini tahmin edebiliyordum. Zaten Japonya’daki sinema sektöründeki arkadaşlarımız da kesinlikle ‘Furkan Palalı’ dediler."

FİLMİN KONUSU

Tahran’dan büyük bir operasyonla Türkiye’ye getirilmek için uçağa bindirilen 215 yolcu arasında Keiko adlı Japon bir genç kız da bulunmaktaydı. Keiko ile Türk Büyükelçiliğinde görevli, özel kuvvetlerden Üsteğmen Zafer arasında büyük bir aşk yaşanıyordu. Keiko’yu uçağa son anda yetiştiren Zafer’in bilmediği ise Keiko’nun hamile olduğuydu. 30 yıl sonra ölen Keiko, ardında kızı Yumi’ye tüm gerçekleri anlatan bir mektup bırakmıştı. Yumi hayal kırıklıklarıyla birlikte babasının izini sürmek ve hesap sormak için Türkiye’ye gitmeye karar vermişti.