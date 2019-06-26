Furkan Palalı taksi şoförü oldu (Yuvaya Dönüş ne zaman vizyona girecek?)

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Gazeteci-Yazar Erdal Güven’in Tahran’dan Kaçış kitabından senaryoya uyarlanan Yuvaya Dönüş adlı sinema filmi için geri sayım başladı. İki ülke arasında yüzyılın operasyonu olarak bilinen gerçek yaşam hikâyesinin beyaz perdeye yansıtılacağı filmin; senaristliğini Fatih Özcan ve Şeyda Delibaşı, yapımcılığını Macmedya, yönetmenliğini ise Hakan Kurşun üstleniyor.

YUVAYA DÖNÜŞ FRAGMANI

MÜZİKLERİ KIRAÇ İMZASI TAŞIYOR



2019 yılının Japonya’da Türkiye Yılı ilan edilmesiyle önemini bir kat daha arttıran filmin müzikleri Kıraç imzası taşıyor. Filmin yapımcısı Erdal Güven Yuvaya Dönüş filmiyle 20 yıllık hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Güven, “1985’de Tahran’da yaşanan olay Türk-Japon ilişkilerinin zirve yapmasını sağladı. Filmde Tahran’dan kaçış etkin bir sinema diliyle anlatıldı. Ancak filmimiz aynı zamanda japon yolcuları taşıyan THY uçağının İstanbul’da büyülü bir aşkın ortasına da indiğini anlatıyor. Yuvaya Dönüş filminin 2019’da Japonya’da Türkiye Yılı ilan edilmesindeki katkısından dolayı gururluyum” dedi.

Filmde, yakışıklı oyuncu Furkan Palalı taksi şoförü Mesut , Dünyaca ünlü perküsyon ustası Burhan Öçal eski istihbarat subayı Zafer, Megumi Masaki ise 30 yıldır varlığından habersiz yaşadığı babasının izini sürmek için Japonya’dan Türkiye’ye gelen Yumi karakterine hayat veriyor.

KÜLTÜR BAKANLIĞI DESTEKLİ



Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen; THY, Vakıfbank, Dorak Holding, Safi Holding, Nissan ve İncekara Holding’in sponsor olduğu film, özgün senaryosu ve etkileyici konusu ile seyirciyi içine çekecek.