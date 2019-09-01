Meksikalı oyuncu Gael Garcia Bernal, yeni filmi Ema’nın 76. Venedik Film Festivali kapsamında bugün yapılan galasına katıldı.
40 yaşındaki aktör, İtalya’nın Venedik şehrindeki festivalde prömiyeri yapılan film için, rol arkadaşı Mariana Di Girolamo ve filmin yönetmeni Pablo Larrain ile birlikte kırmızı halıda poz verdi.
Film, koreograf ve dansçı Ema’nın şoke edici bir olay sonrası aile hayatı ve evliliğinde değişim meydana gelmesi ile birlikte kişisel kurtuluş hikayesini konu ediniyor. Ema, aynı zamanda sanat, arzu ve modern aile hakkında kışkırtıcı bir dram filmi özelliği taşıyor.
Pablo Larrain’in son filmi Jackie’de Natalie Portman başroldeydi. 2016’da gösterilen film, üç dalda Oscar’a aday gösterildi.