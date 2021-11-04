Gal Gadot Pamuk Prenses filminde Kötü Kraliçe'yi canlandıracak

Disney'in Wonder Woman filminde başrolde yer alarak dünya çapında ün kazanan İsrailli oyuncu Gal Gadot, şimdi de Disney’in Pamuk Prenses filminde yer alacak.

Gal Gadot, Grimm Kardeşler'in Pamuk Prenses masalından beyazperdeye uyarlanacak olan canlı aksiyon filminde Kötü Kraliçe'yi canlandıracak. Deadline'ın haberine göre, 36 yaşındaki oyuncu, Pamuk Prenses filminde rol almak için görüşmelerin son aşamasına geldi.

Fakat Gadot, bu yapımda Pamuk Prenses’i oynamayacak, bunun yerine baş karakterin düşmanı Kötü Kraliçe’yi canlandıracak. Pamuk Prenses’i canlandıracak isimse Rachel Zegler olarak açıklandı.

Orijinal hikayede bazı güncellemeler yapılacak olan filmin yönetmen koltuğunda Marc Webb oturuyor. Film için La La Land'in Oscar ödüllü bestecileri Benj Pasek ve Justin Paul yeni şarkılar yazıyor.



Filmin çekimlerine önümüzdeki yıl başlanması beklenirken, vizyon tarihi henüz belirsiz.