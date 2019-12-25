Gal Gadot'dan bir İsrailli ve bir Filistinlinin aşkını anlatan film

Wonder Woman filmiyle dünyaca ünlü bir isim haline gelen İsrailli oyuncu Gal Gadot, yapımcı kimliğiyle, İsrail’de tartışmalara yol açan Dorit Rabinian’ın yasaklı romanı Borderlife’ı sinemaya uyarlayacak.

İsrailli yazarın 2014 tarihli kitabı, New York’ta tanışıp birbirine aşık olan, ilişkilerini yakınlarından saklayan İsrailli bir kadınla Filistinli bir erkeğin hikayesine odaklanıyor.

Filmin yapımcılığını eşi Jaron Varsano ile birlikte üstlenen Gadot’nun kamera önüne geçip geçmeyeceği henüz bilinmiyor.

İsrail Eğitim Bakanlığı 2015’te kitabı lise müfredatından çıkarmış ve ardından gelen tepkiler nedeniyle roman ileri edebiyat derslerinin müfredatına alınmıştı. Yasak süreci kitabın satış rakamlarında artış yaşanmasını sağlamıştı.

WONDER WOMAN 1984 FRAGMANI