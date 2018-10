Gal Gadot'un ardından Armie Hammer da Death on the Nile kadrosunda

Wonder Woman'ın yıldızı Gal Gadot’un ardından Death on the Nil kadrosuna katılan Armie Hammer, Beni Adınla Çağır ile Altın Küre adaylığı elde etmişti.



Beş Oscar adaylığı bulunan Kenneth Branagh’ın bir kez daha başrolü üstlenmesi ve yönetmen koltuğuna geçmesi bekleniyor. Filmin senaryosunu ise Doğu Ekspresinde Cinayet'e imza atan Michael Green kaleme alıyor.



Death on the Nile Amerika’da 20 Aralık 2019 tarihinde vizyona girecek.