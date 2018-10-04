Wonder Woman'ın yıldızı Gal Gadot’un ardından Death on the Nil kadrosuna katılan Armie Hammer, Beni Adınla Çağır ile Altın Küre adaylığı elde etmişti.
Beş Oscar adaylığı bulunan Kenneth Branagh’ın bir kez daha başrolü üstlenmesi ve yönetmen koltuğuna geçmesi bekleniyor. Filmin senaryosunu ise Doğu Ekspresinde Cinayet'e imza atan Michael Green kaleme alıyor.
Death on the Nile Amerika’da 20 Aralık 2019 tarihinde vizyona girecek.
Gal Gadot'un ardından Armie Hammer da Death on the Nile kadrosunda
Sanat
Doğu Ekspresinde Cinayet'in merakla beklenen devam halkası Death on the Nile oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Wonder Woman'ın yıldızı Gal Gadot’un ardından Armie Hammer da filmin kadrosuna katıldı.
Wonder Woman'ın yıldızı Gal Gadot’un ardından Death on the Nil kadrosuna katılan Armie Hammer, Beni Adınla Çağır ile Altın Küre adaylığı elde etmişti.